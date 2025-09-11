Para avanzar en el plan de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e anunció que ejecutará obras en un sector del barrio Las Tres Ave Marías, en el norte de Barranquilla, este viernes 12 de septiembre.

Las obras se llevarán a cabo, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la calle 83 con la carrera 77.

Mientras tanto, en Soledad se desarrollarán trabajos para el retiro de postes en la carrera 48 con las calles 19A y 20, en los barrios Costa Hermosa y La Rivera, entre las 10:07 y 6:00 de la tarde.

Finalmente, en el barrio Los Robles en Baranoa, se adelantarán adecuaciones menores, en el horario de 8:45 de la mañana a 12:00 del mediodía.