La Contraloría General de la República pondrá la lupa sobre la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo Triple A, luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas en Barranquilla.

Lea más: Gremios radican acción de cumplimiento contra el Gobierno por crisis financiera de Air-e

Así lo confirmó la contralora en funciones, Lilibeth Aguilera, quien explicó que los reportes de usuarios apuntan a problemas en la prestación del servicio y a costos elevados que afectan directamente a los hogares.

“La ciudadanía aduce en sus denuncias que hay mala prestación del servicio y que los costos, incluidos los subsidios, son altos. Por eso la Contraloría ha determinado iniciar una inspección y revisión del caso”, señaló Aguilera.

La funcionaria indicó que, como parte de las acciones, se organizarán mesas de trabajo entre la Contraloría, los denunciantes y veedores ciudadanos, con el fin de escuchar las quejas, recopilar elementos probatorios y establecer el alcance de las posibles irregularidades.

Aguilera precisó que las denuncias provienen de diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla y que el proceso apenas comienza, en el marco de la estrategia de la Contraloría para atender reclamos regionales.

“Hoy, en el marco de esta visita, vamos a sostener reuniones con los distintos denunciantes y veedores que nos han pedido intervenir. Apenas recibimos las denuncias, y este es el punto de partida de la revisión”, agregó.

Lea más: Institución Universitaria de Barranquilla inicia obras del polideportivo del nuevo campus en Soledad

La inspección busca determinar si la Triple A cumple con la normatividad en la prestación del servicio público y si los costos cobrados a los usuarios corresponden a lo establecido.