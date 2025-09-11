En un hito significativo para la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), comenzaron oficialmente las obras de construcción de su nuevo polideportivo en el lote donado por la Gobernación del Atlántico.

El escenario estará ubicado en la Carrera 24 N° 30-701, manzana 6, Urbanización Ciudad del Puerto (barrio La Ilusión) y las obras continuarán luego en una segunda fase construyendo los bloques de aulas y laboratorios

Arcesio Castro Agudelo, rector de la IUB, señaló que: “con esta obra reafirmamos el compromiso de ofrecer espacios de formación y bienestar a nuestros estudiantes en el área metropolitana”.

Este importante proyecto, está enmarcado en el convenio interadministrativo firmado con la Gobernación del Atlántico y en él se contempla: Cerramiento del lote, construcción de cancha sintética y adecuación de baños y vestieres.

El lote, de aproximadamente 1,7 hectáreas, fue dispuesto por el departamento con el propósito de consolidar una sede propia de la IUB en el municipio de Soledad. Esta nueva infraestructura deportiva ampliará significativamente las posibilidades de formación y bienestar para la comunidad universitaria.

En el actual campus de Soledad, ubicado en las instalaciones de Transelca y bajo la dirección estratégica del rector Arcesio Castro se ha logrado una ampliación de cobertura de más de 4.000 estudiantes atendidos, pertenecientes a este municipio.

Al finalizar el acto de inicio de obras el rector de la IUB, Arcesio Castro concluyó: “Esta es una inversión vital para seguir fortaleciendo la presencia de la IUB en Soledad y promover el acceso a educación superior con calidad y dignidad y con ello reafirmamos nuestro compromiso con los jóvenes de este municipio, donde se creó la primera sede de la IUB”.