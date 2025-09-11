La Contraloría General de la República reveló que el desmonte del antiguo Puente Pumarejo, que aún permanece en el río Magdalena, tendría un costo aproximado de $110.000 millones, recursos que deberían ser asumidos por el Invías.

La cifra se conoció durante una mesa de trabajo en Barranquilla, donde la vicecontralora en funciones, Lilibeth Aguilera, explicó que aunque ya se tiene claridad sobre el valor de la demolición, el proceso enfrenta importantes vacíos. Entre ellos, la ausencia de licencia ambiental, la falta de trámites ante la Anla y la inexistencia de una hoja de ruta oficial para iniciar el proyecto.

Aguilera precisó que la Contraloría ve con seria preocupación que la permanencia del antiguo puente limite la navegabilidad de embarcaciones de gran calado en el río Magdalena y ponga en riesgo que el nuevo Puente Pumarejo, inaugurado en 2019 con una inversión cercana a los $800.000 millones, termine convertido en un “elefante blanco”.

En la reunión participaron delegados del Invías, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Contraloría, pero que aún faltan actores clave como el Cormagdalena, la Anla y los gremios económicos vinculados al transporte fluvial.

La funcionaria indicó que se han escuchado propuestas como la posibilidad de desmontar parcialmente la estructura para conservar un tramo con fines turísticos. Sin embargo, aclaró que no existe un documento formal que defina tiempos, responsabilidades ni fuentes de financiación adicionales.

“Lo importante es garantizar que esta gran inversión no pierda su razón de ser. El puente debe cumplir con la función para la cual fue construido: mejorar la navegabilidad y la competitividad del río Magdalena y de toda la región Caribe”, concluyó Aguilera.