Claudia Lozano, reconocida por su trabajo en Show Caracol y Noticias Caracol, reapareció públicamente para contar el difícil episodio de salud que la obligó a retirarse de los medios por dos meses. La confesión la hizo durante una entrevista con el programa La Red, donde dio a conocer el momento crítico que atravesó.

Lea más: Bullerengue y rap se unen para sanar un país herido

Según lo dicho por la modelo y presentadora, todo comenzó con un fuerte dolor abdominal que la tomó por sorpresa.

“Me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”.

Los médicos encontraron una emergencia severa. “Tenía una filtración de sangre dentro del abdomen. El abdomen estaba lleno de sangre, tenía tres litros de sangre acumulada”. Fue sometida de inmediato a una cirugía abierta que se prolongó durante siete horas. El origen del sangrado nunca pudo ser determinado. “Es un milagro médico. Me sometí a cinco cirugías”, expresó.

Ver más: ¿Qué son los calendarios de Adviento y por qué son ideales para regalar en Navidad?

Lozano estuvo un mes y medio en cuidados intensivos y enfrentó un proceso de recuperación complejo. A las intervenciones iniciales se sumaron otros procedimientos por una trombosis y una infección que surgieron durante su convalecencia. En total, pasó por cinco cirugías.

“De un momento a otro me dio una trombosis. Después me dio una infección. Tocó ingresar nuevamente a cirugía. Todos los días eran de intenso dolor”.

La presentadora también se refirió a la endometriosis que padece desde hace años y que, según contó, ha sido causa de dolores constantes. Durante su estancia en UCI, confesó que vivió momentos de desesperanza. “Le decía a Dios que estaba cansada de sentir tanto dolor. ‘Ya no quiero más, ya es justo’. Me ha pasado demasiado. No quiero más”, manifestó entre lágrimas.

Lea también: Paola Turbay reveló que la corona de Miss Universo 1992 era para ella: “Tú eras la ganadora, no sé qué pasó”

Pese a las dificultades, dijo sentirse agradecida por el acompañamiento del equipo médico y de sus compañeros del noticiero. Uno de los gestos que más la conmovió fue la visita sorpresa de su perrita, llevada por su amiga y colega Alejandra Giraldo, un detalle que describió como “el regalo más lindo en todo el tiempo que estuve en la clínica”.

Finalmente, hoy ya estable y concentrada en su recuperación, Claudia Lozano asegura que su perspectiva de vida cambió por completo. “Me di cuenta de que esto es un ratico. Soy un milagro, y este milagro se va a disfrutar la vida”.