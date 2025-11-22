En época decembrina las personas buscan cosas para regalar en esos días tan especiales. Desde hace muchas temporadas se han puesto en tendencia los llamados calendarios de Adviento.

Esto es un ritual religioso para marcar los días previos a Navidad, pero se ha transformado en uno de los productos más buscados del mes, especialmente entre jóvenes y adultos que han adoptado este formato como parte de su entretenimiento, sus compras y su experiencia navideña.

Origen de los calendarios de Adviento

Aunque el origen de estos calendarios está en Alemania en el siglo XIX, cuando las familias marcaban cada día con una raya de tiza, una vela o una imagen religiosa, la versión moderna está muy lejos de aquel gesto espiritual.

Ahora los calendarios de Adviento se han convertido en verdaderos empaques que ocultan pequeños regalos y productos de marca, generando un mercado global que crece año tras año.

Marcas locales de belleza, tiendas departamentales y comercios internacionales han empezado a lanzar sus propias versiones.

Con la llegada de diciembre, la demanda aumenta especialmente en redes sociales, donde los videos de unboxing hacen que estos calendarios se vuelvan aún más apetecidos. La combinación de sorpresa diaria, presentación llamativa y sensación de lujo ha hecho que se conviertan en uno de los regalos preferidos de la temporada.

Aunque el concepto original tenía como objetivo preparar el espíritu para la Navidad, hoy las marcas han reinventado por completo el formato. Lo que antes era una lámina con imágenes religiosas, ahora es una caja elaborada con diseño artístico, compartimentos ocultos y productos en miniatura.

Las ediciones más populares son las de maquillaje y cuidado personal, especialmente las comercializadas por firmas de lujo. Algunas marcas ofrecen productos exclusivos, ediciones limitadas o versiones tamaño viaje que solo pueden encontrarse dentro del calendario.

Los calendarios más caros del 2025

Los precios varían según la marca, pero los de lujo se han convertido en los más deseados: Dior Beauty lanzó uno de los calendarios más costosos del año, con un valor promedio de US$753, que incluye perfumes, maquillaje y hasta una vela de diseño.

Benefit presentó un calendario valorado en US$190, que contiene pestañinas, rubores, primers y otros productos icónicos.

A pesar de los altos costos, muchos de estos productos se agotan rápidamente, impulsados por la viralidad en redes sociales y el deseo de probar varias referencias sin pagar el valor completo de cada una.

Si desea regalar un producto, los calendarios de Adviento resultan muy buena opción para impresionar.