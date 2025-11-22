Barranquilla continúa fortaleciendo y ampliando sus espacios culturales, consciente del poder transformador que el arte tiene en la construcción de tejido social. El Distrito impulsa iniciativas que acercan las manifestaciones artísticas a más comunidades, creando oportunidades para el encuentro, la participación y la apropiación ciudadana.

Lea Elder Dayán prepara disco en homenaje al Binomio de Oro

En el marco de la celebración del Día Nacional de los Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales, la ciudad se unirá al proyecto Simultánea Nacional de Teatros, una gran fiesta cultural que reunirá a distintas regiones del país alrededor del teatro y sus expresiones.

La cita es este domingo 23 de noviembre con funciones coordinadas en todo el país. Barranquilla participará con seis escenarios que abrirán su telón a partir de las 3:00 de la tarde, ofreciendo programación simultánea para disfrute de toda la ciudadanía:

Fábrica de Cultura

Teatro de la Universidad Autónoma del Caribe

Concha acústica del Amira de la Rosa

Concha acústica del Sagrado Corazón

Concha acústica del parque Almendra

Concha acústica de Conidec

Esta jornada será posible por una alianza entre el Ministerio de Cultura, el Centro Nacional de las Artes y el Portafolio de Estímulos de la Alcaldía de Barranquilla.

Aquí Muere el diseñador irlandés Paul Costelloe a los 80 años

Será una tarde llena de arte, creatividad y encuentro comunitario, que resalta la importancia de los escenarios culturales en el renacer artístico que vive la ciudad.

El Distrito avanza además en el fortalecimiento de nuevos espacios. El alcalde Alejandro Char acompaña el avance del escenario cultural del Suroccidente en Villas de San Pablo, y ya gestiona recursos de espectáculos públicos para la construcción de nuevas conchas acústicas en los barrios Las Flores y Las Malvinas.

Con estas acciones, Barranquilla continúa descentralizando la oferta cultural, habilitando más escenarios y consolidando nuevos circuitos artísticos que garantizan el acceso y disfrute de la cultura para todos.

Además Subastada por 6,5 millones de euros una cámara de fotos Leica del papa Francisco