El esperado homenaje de Elder Dayán Díaz al Binomio de Oro, en honor a Rafael Orozco e Israel Romero “El Pollo Isra”, ya está oficialmente listo.

El álbum reúne 17 canciones icónicas interpretadas con el respeto y la admiración que Elder ha demostrado durante años en cada escenario donde ha homenajeado espontáneamente este legado.

Producido por Nemecio Gómez en NG Studios – Valledupar y masterizado por Carlos Huertas Jr. en Charles House, este lanzamiento llega en la temporada perfecta: las fiestas decembrinas y de fin de año, cuando la música de Rafael Orozco revive con más fuerza y se convierte en la banda sonora de parrandas, reuniones, viajes y celebraciones en todo el país.

Este trabajo musical llega para sumarle ambiente, sentimiento y tradición a una época donde el Binomio de Oro siempre ocupa un lugar especial.

Aunque Elder Dayán pertenece a la dinastía del Cacique, su conexión con la música del Binomio ha sido constante.

Ahora esa admiración toma forma en un proyecto que busca emocionar a quienes crecieron con estas canciones y conquistar a nuevas generaciones que celebran diciembre al ritmo del vallenato clásico.

“A este ídolo lo he homenajeado durante años en cada escenario… pero hoy, por fin, cumplo el sueño de rendirle tributo en un álbum con sus canciones… Disponible en pocos días…”, dijo el cantante en redes sociales.

