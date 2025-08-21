Los fanáticos de Silvestre Dangond en Bogotá esperan con ansias los dos conciertos que brindará el guajiro junto al acordeonero Juancho de la Espriella los próximos 29 y 30 de agosto en el marco de la gira ‘El Último Baile’.

Jeisson Gutierrez Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella en concierto.

El ‘tour’ lleva el mismo nombre del álbum que Dangond y De la Espriella lanzaron el pasado 12 de mayo y que significó un emocionante y esperado reencuentro de dos grandes exponentes de la música vallenata tras más de una década de caminos separados.

Compuesto por 13 canciones cuidadosamente seleccionadas, ‘El Último Baile’ se aleja de fórmulas predecibles para explorar nuevas emociones y sonidos sin abandonar la raíz que los consagró como uno de los dúos más exitosos de la historia del vallenato.

Compositores de la talla de Omar Geles, Lucho Alonso y Frankie Moya, entre muchos otros, se suman a esta obra que además incluye temas escritos por el propio Silvestre, como ‘La Que Me Alborota’, ‘El Malcriao’ y ‘El Dolor de Cabeza’, tres canciones que, según los artistas, reflejan la esencia del urumitero, y los conectaron espiritualmente durante el proceso creativo.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

La dupla se presentará el 29 y 30 de agosto en el Estadio el Campín, a partir de las 8:00 de la noche. Silvestre Dangond se mostró emocionado en redes sociales por encontrarse con su fanaticada de Bogotá.

“¡Estamos completos Bogotá! Gracias por hacerme sentir en casa. Volver con El Último Baile con mi compadre Juancho de la Espriella es un momento que guardaré para siempre. Nos vemos en El Campín el 29 y 30 de agosto", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Fanático viajará en bicicleta para ver a Silvestre Dangond

A estos conciertos no solo asistirán personas que residen en la capital del país, sino también fanáticos de todos los rincones del territorio nacional. Este es el caso de Marc Nava, un locutor y productor que anunció en su cuenta de Instagram que viajará en bicicleta desde Valledupar hasta Bogotá para asistir al show de Silvestre y Juancho.

Nava publicó un video en el que se le ve manejando una bicicleta y vestido completamente de rojo, color que identifica a Silvestre Dangond y sus fanáticos: “Nos vamos para Bogotá en bicicleta”, escribió.

En diálogo con EL HERALDO, Marc Nava entregó detalles de lo que será su travesía desde la capital del Cesar hasta Bogotá para ver en concierto a su artista favorito.

“Tengo pensado salir el sábado o el domingo desde Valledupar. Es una larga travesía, pero sé que con el favor de Dios y la ayuda de muchas personas la voy a cumplir”, expresó el locutor.

Contó que también planea asistir al concierto que darán Silvestre y Juancho en Barranquilla el próximo 20 de septiembre.

“Mi sueño es ir al concierto de Bogotá y después ir a Barranquilla porque soy seguidor de Silvestre, porque trabajamos duro con la cuestión del lanzamiento del Último Baile. Es un sueño mío y de muchas personas que me quieren ver allá”, sostuvo.