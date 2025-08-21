La banda mexicana de rock Coda informó en la mañana de este jueves 21 de agosto la muerte de su vocalista Xava Drago, a los 54 años, a causa del cáncer.

Lea: Mhoni Vidente auguró la muerte de un famoso latino: “Será un atentado que marcará la historia”

La agrupación publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que expresa la profunda tristeza que embarga a sus miembros por la partida de Xava Drago, quien padecía cáncer gástrico.

Lea: Bad Bunny pone a perrear a personas sordas al ritmo de los intérpretes de señas en Puerto Rico

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, dice el comunicado.

Coda destacó que Salvador Aguilar Hurtado, nombre de pila de Xava Drago, “siempre fue un guerrero” que amaba lo que hacía porque era un apasionado de la música.

“Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, concluye el comunicado.

Por su parte, la familia publicó en las cuentas de redes sociales de Xava Drago una carta de despedida que él había escrito para sus fanáticos. En la misiva, el vocalista de Coda agradece a los seguidores por el apoyo que le brindaron tanto a su proyecto musical como durante la enfermedad que acabó con su vida.

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”, escribió Xava en sus últimos días.

Lea: Así podrá ver series y películas en Netflix según su signo zodiacal

Agregó: “Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”.

Con la banda Coda, Xava Drago grabó éxitos como ‘Tócame’, ‘Veinte para las doce’ y ‘Aún’.