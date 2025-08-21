El reconocido humorista crítico Carlos ‘Cerdo’ Molina falleció este jueves 21 de agosto, debido a complicaciones cardiacas y renales. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de La Tele Letal, en X.

“Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”, añadió La Tele.

Molina era una figura icónica de La Tele y El Siguiente Programa. El humorista fue despedido con un emotivo mensaje: “Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado”.

Cabe recordar que el ‘Cerdo’ Molina se convirtió en una de las voces más singulares del entretenimiento colombiano, gracias a su personaje “Cerdo”, el cual nació como una sátira a la realidad nacional de los años 90’, y durante décadas estuvo presente en los programas de Santiago Moure y Martín de Francisco.

Molina se ganó el cariño de los colombianos y captó a gran audiencia en las pantallas. Su peculiar rol de “el profesor”, con un estilo descomplicado, hasta los segmentos de “Pig Data”, lo catalogaron como un referente del humor crítico.

Molina, quien pasó de ser electricista y constructor a los medios, vivía en Bosa, al sur de Bogotá. Allí ejercía un liderazgo comunitario, donde desarrolló un vínculo fuerte con su entorno. Aunque siempre estuvo inmerso en la fama, nunca se alejó de su familia y su barrio, ya que su personaje televisivo no solo encarnaba a la clase popular, sino que permitía ironizar sus contradicciones y dolores.