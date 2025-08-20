En el marco de una operación liderada por el Grupo de Investigaciones Especiales del Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Dijín, fueron ejecutadas seis órdenes de captura contra presuntos integrantes de una red criminal dedicada al cobro irregular de títulos judiciales en el departamento del Atlántico.

Entre los detenidos se encuentran un juez, un funcionario de la Procuraduría, quien para la fecha de los hechos laboraba como secretario de juzgado; dos defensores y dos particulares. De acuerdo con las autoridades, estas personas habrían operado durante más de cinco años un esquema ilícito que permitió la autorización fraudulenta de pagos judiciales, causando un millonario detrimento patrimonial.

A los capturados un fiscal especializado les imputará los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Entre los hallazgos de la investigación, las autoridades lograron documentar el funcionamiento de esta red mediante técnicas especializadas de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, lo cual permitió establecer que entre 2016 y 2022, el juez y el entonces secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barranquilla habrían autorizado el pago de más de 2.500 títulos judiciales a terceros sin legitimación ni derecho alguno, por un valor superior a los 2.000 millones de pesos.

Además análisis periciales confirmaron que las huellas dactilares y firmas presentes en las órdenes de pago correspondían a estos mismos funcionarios judiciales.

“El esquema consistía en ordenar el pago de títulos en procesos que permanecían inactivos o no habían sido cobrados, beneficiando a dos abogados y dos particulares ajenos al proceso judicial y sin poder legítimo para actuar. Uno de los beneficiarios era familiar directo del exsecretario judicial, y figura como uno de los principales receptores de pagos fraudulentos”, detalló una fuente judicial.