Por medio de una orden de captura, emanada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Malambo, se logró la captura de Edgar Manuel Martínez Florian alias Trivi, de 28 años de edad, un presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

Tras una ardua labor investiga, la Fiscalía Tercera Local de Malambo, quien asumió desde un principio el caso y recopiló igualmente elementos materiales probatorios, solicitó la orden de captura.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Trivi’ presuntamente le habría cortado los dedos a un adolescente que se había opuesto a delinquir. Específicamente, no quiso realizar extorsiones a nombre del grupo delincuencial en el municipio de Malambo.

El trágico hecho ocurrió el 3 de marzo del vigente año en el barrio El Morrito, ubicado dicho municipio.

Debido a la situación y constantes amenazas de muerte contra el menor de edad y su familia, estos se vieron obligados a abandonar el municipio. Actualmente se encuentran siendo protegidos por la Fiscalía General de la Nación.

Alias Trivi fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por los delitos de lesiones personales, deformidad y perturbación funcional.