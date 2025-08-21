En la noche de este miércoles 20 de agosto se registró un grave incendio en la calle 64C con carrera 13, en el sector conocido como ‘Cuchilla de Villate’, en el suroccidente de Barranquilla.

Leer más: “Jonathan fue acorralado por unas 20 personas, lo atacaron y le dijeron que esas heridas eran de guerra”: Linda Aguilar

Videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud de las llamas. Hasta el momento no se tiene un reporte de personas heridas o víctimas mortales.

De acuerdo a información preliminar, en el lugar se encuentran tres máquinas de Bomberos atendiendo la emergencia, que habría dejado varias viviendas afectadas.

Las autoridades señalaron que aunque no se han reportado personas fallecidas, la magnitud del incendio es “grande”, ya que dejó diez viviendas “totalmente destruidas”.

Ver también: Teófilo Gutiérrez es denunciado ante la Fiscalía por un prestamista

A esta hora llegan más unidades de bomberos para intentar contrarrestar la conflagración, que se ha extendido a otras casas del sector.

Entre tanto, los vecinos que pudieran resultar afectados por el fuego están siendo evacuados de sus hogares por los organismos de socorro.