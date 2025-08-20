Este martes 19 de agosto fue radicada en la Seccional Atlántico de la Fiscalía una denuncia penal contra el jugador e ídolo del Junior de Barranquilla Teófilo Gutiérrez Roncancio por el presunto delito de amenaza.

La persona que instauró la denuncia se identificó como Gastón Marriaga González y en el documento radicado en el ente investigador, que hoy circula en redes, señala que el pasado martes 12 de agosto acordó vía telefónica con Gutiérrez encontrarse para que este saldara una deuda que había adquirido con meses de anterioridad.

Al parecer se trataría de una suma de dinero y unos intereses que, de acuerdo con lo formulado por Marriaga González, el jugador debía entregarle mes a mes desde que adquirió la deuda en febrero de 2024.

“En fecha febrero de 2024, llegué a un acuerdo bilateral y verbal con el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, para el préstamo de un dinero que él necesitaba y que yo podía prestárselo para salir de su urgencia. El acuerdo fue que mientras el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio tenía mi dinero, debía darme unos intereses, los cuales me los entregó solo hasta el mes de abril de 2025”, señala el documento que hoy es de dominio público.

Seguidamente, la víctima expuso que el día martes 12 de agosto, en comunicación telefónica con el jugador, este le haría “la entrega del total del capital y sus intereses que había dejado de entregarme”.

Sin embargo, según lo expuesto por el denunciante, el deportista se habría negado al pago del dinero y, por el contrario, mencionó algunas palabras que fueron tomadas como amenaza y con temor por Marriaga González.

Al cierre de la denuncia, se informa que la víctima anexa como pruebas unas notas de voz por la red social WhatsApp, unas imágenes de conversaciones y una letra de cambio.

Fuentes de la Seccional Atlántico de la Fiscalía confirmaron a este medio que, de momento, solo aparece esa denuncia contra el jugador y este no tiene ningún tipo de requerimiento judicial. Así mismo se plantea que entre viernes y lunes Teo Gutiérrez sea llamado para que entregue su versión de los hechos.

EL HERALDO intentó conocer la versión de Teófilo ante esta situación, pero todavía no ha contestado los mensajes enviados a su teléfono.