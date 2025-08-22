En gamescom, el evento de videojuegos más grande del mundo, Prime Video presentó el primer adelanto de la segunda temporada de su aclamada y exitosa serie global, Fallout.

Durante la transmisión en vivo de la noche inaugural de gamescom se anunció que la esperada nueva temporada se estrenará el 17 de diciembre de 2025, conformada por ocho episodios que se lanzarán semanalmente hasta el final de temporada, el 4 de febrero de 2026.

Fallout es una producción de Kilter Films, y cuenta con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores ejecutivos. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner son creadores, showrunners y productores ejecutivos.

Hasta la fecha, la primera temporada de Fallout ha acumulado más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, posicionándose entre los tres títulos más vistos en la historia de Prime Video.

La nueva temporada comienza después de los acontecimientos ocurridos en el épico final de la primera entrega de la serie, llevando a la audiencia en un viaje a través del yermo (wasteland) de Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

La segunda temporada se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Frente a más de 5,000 espectadores en gamescom, Jonathan Nolan, Robertson-Dworet y los protagonistas de la serie, Ella Purnell y Aaron Moten, compartieron detalles sobre lo que está en juego en la nueva temporada y el camino que recorrerán los personajes favoritos de la serie: Lucy, Maximus y The Ghoul.

En conjunto, sorprendieron al público presentando el adelanto de la segunda temporada de la serie, revelando a Justin Theroux como nuevo integrante del elenco en el papel de Robert House y ofreciendo un primer vistazo a uno de los depredadores más aterradores del universo Fallout: Deathclaw.

Basada en una de las sagas de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, Fallout narra la historia de aquellos que tienen todo y otros que no tienen nada en un mundo donde ya casi no queda nada por tener.

Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de refugios nucleares de lujo se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, sólo para descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente absurdo y profundamente violento.

La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island), y Frances Turner (The Boys).

Fallout es producida por Kilter Films, con Jonathan Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham como productores ejecutivos. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner fungen como productores ejecutivos, creadores y showrunners. Todd Howard, de Bethesda Game Studios, también es productor ejecutivo junto a James Altman por parte de Bethesda Softworks.

Amazon MGM Studios y Kilter Films producen la serie en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks. La primera temporada está disponible actualmente en Prime Video.

