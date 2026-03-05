El reconocido actor colombiano Julián Beltrán, quien ha participado en producciones como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘El general Naranjo’, ‘Narcos’ y ‘Entre sombras’, entre otras, contó recientemente el drama que vive por cuenta de una millonaria deuda que le quedó tras una hospitalización en Estados Unidos.

Lea: Petro aparecerá en la película sobre el almirante Padilla junto a Cuba Gooding Jr.: inversión del Gobierno en la producción supera los $15.000 millones

En entrevista con el programa ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’, el actor contó que en diciembre viajó a Estados Unidos para disfrutar de unos días de vacaciones. Sin embargo, estando allá presentó una complicación de salud que lo obligó a ir al médico.

“Estábamos en la barbería alistándonos parla la Nochebuena y empecé a sentir un dolor raro, debajo de la costilla. Pensé que era que de pronto me había hecho daño algo que había comido, o tal vez muy picante”, comenzó relatando.

Pero el dolor se volvió más intenso y tuvo que acudir a un centro asistencial, donde le prestaron un servicio de buena calidad, según recuerda.

Lea: Emma Watson tiene nuevo novio: ¿quién es el latino seis años menor que la conquistó?

“Todo fue con toda la tecnología del mundo, la comida deliciosa, o sea, comida con menú. ¿Cuándo un enfermo y en el hospital mira qué quiere comer?, eso no pasa", contó.

Sostuvo que en ese momento no se tocó el tema económico porque estaba enfocado en el problema de salud. Tras unos exámenes médicos le informaron que se trataba de cálculos en la vesícula y que su caso requería intervención quirúrgica.

La cirugía resultó exitosa y la atención del personal del centro médico fue excelente hasta el último momento. Antes de irse, una trabajadora social lo entrevistó y le mencionó el tema de las facturas.

Lea: Esta es la letra y el significado de ‘Algo Tú’, de Shakira y Beéle

“Recuerdo que llega la trabajadora social para hacerme toda la entrevista, para saber quién soy, en qué trabajo y cuánto gano. Yo le dije: ‘Yo soy artista, soy actor, pero yo no he tenido proyecto en todo el año’. Cuando yo fui saliendo de la clínica, esa parte no la entendí, porque yo dije: ‘¿Cómo así? ¿Nos fiaron?’ y me dijeron: ‘Sí, es que después llega la factura a la casa’”, agregó.

A principios de febrero pasado le llegó la primera factura a Julián Beltrán por 1.300 dólares, unos 4.800.000 pesos colombianos, correspondientes solamente a la atención en el servicio de urgencias.

Lea: Familia en EE. UU. demanda a Google y señala a Gemini de inducir al suicidio a un hombre en Florida

“Como a la semana volvió a llegar otra factura también por urgencia de otros 1.300 dólares. Mi amigo me dijo que tocaba esperar porque llegaba la factura de hospitalización, de cirugía y muy posiblemente también desglose de medicina y alimentación. Estoy esperando que llegue ese ‘totazo’ completo para saber qué voy a hacer. Eso va a salir un poquito caro, redondeando los 15 mil dólares, tal vez”, lamentó.

Julián Beltrán estima que le tocará pagar alrededor de 55 millones de pesos colombianos y confesó que tenía la esperanza de que esa deuda la cubriera algún seguro.

Lea: Ecopetrol dará becas ‘todo incluido’ a bachilleres de Colombia: ¿cuáles son los requisitos para aplicar?

“Yo empecé a averiguar si mis tarjetas de crédito contaban con dicho seguro, pero me dijeron que ninguna tarjeta tiene seguro porque se necesitaba un proceso que yo no había hecho y, en conclusión, no había seguro por ese lado”, explicó.