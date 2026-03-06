Envuelto en ritmo, poder y relevancia cultural, hoy se estrena La Liga Femenina, el primer álbum de colaboraciones íntegramente femenino en la historia de la música urbana latina. Producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, el proyecto reúne 19 canciones interpretadas por artistas de distintas generaciones y países, consolidándose como un hito colectivo dentro del género.

En este ambicioso proyecto, Colombia también dice presente con las artistas Ysa C, Soley y Vale Pintos, quienes aportan su identidad musical a un álbum que celebra la diversidad y la fuerza de las voces femeninas dentro de la escena urbana latina.

En La Liga Femenina, mujeres en distintas etapas de sus carreras se encuentran en un mismo frente, sin jerarquías ni etiquetas. El álbum apuesta por la fuerza del colectivo: trayectorias, estilos y visiones distintas conviven en un mismo trabajo discográfico que pone la presencia femenina en primer plano dentro de la cultura urbana.

Cortesía La Mala Rodríguez, artista urbana.

El proyecto está liderado por dos pioneras indiscutibles del género: Ivy Queen y La Mala Rodríguez, cuyas trayectorias abrieron camino para las nuevas generaciones de mujeres dentro de la música urbana. Su participación aporta autenticidad, historia y peso simbólico a un álbum que conecta pasado, presente y futuro del movimiento.

Junto a ellas, artistas de distintas nacionalidades se unen para crear un catálogo diverso y vibrante, conectando audiencias regionales y amplificando su influencia cultural. El resultado es un proyecto que refleja la dimensión global de la música latina y el creciente protagonismo femenino dentro de la industria.

COLOMBIA

Ysa C, Soley, Vale Pintos

ESTADOS UNIDOS / PUERTO RICO

Ivy Queen, Mariah Angeliq, Nesi, Chesca, Irania, Keyshita, Babywine

REPÚBLICA DOMINICANA

J Noa, Chelsy, Amara La Negra, Queen Parker

MÉXICO

Bellakath

ARGENTINA

Valentina Olguín

CHILE

Loyaltty

ESPAÑA

La Mala Rodríguez, Naddia

CUBA

Mariah Angeliq

A través de La Liga Femenina, los productores Boy Wonder CF y Charlee Way presentan un álbum con propósito que celebra las voces, historias y logros de las mujeres dentro de la música urbana. El proyecto llega en un momento clave para la industria, cuando la presencia femenina continúa ganando fuerza y protagonismo en la conversación global.