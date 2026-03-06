El entusiasmo de los seguidores del reguetón quedó demostrado este jueves cuando las entradas para el concierto de Arcángel en Medellín se agotaron en pocas horas.

El artista puertorriqueño incluyó a Medellín dentro de su nueva gira internacional y la respuesta del público fue de alegría.

El concierto está programado para el 5 de septiembre de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, uno de los escenarios más importantes del país para conciertos masivos.

La venta general de boletas comenzó a las 10:00 de la mañana, y hacia las 2:00 de la tarde ya no quedaban localidades disponibles. En aproximadamente cuatro horas, miles de fanáticos aseguraron su lugar para ver en vivo al intérprete.

El concierto forma parte de “La octava maravilla World Tour”, una gira con la que el artista celebra dos décadas dentro de la música urbana.

Durante los últimos días, Arcángel anunció a través de sus redes sociales las ciudades incluidas en su nuevo tour. En total, el recorrido contempla 18 presentaciones entre Europa y Latinoamérica.

El primer concierto será en Barcelona el 13 de mayo, y posteriormente el tour llegará a varios países del continente americano. Entre los destinos confirmados se encuentran Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica, además de Colombia.

Arcángel celebró el “sold out” en Medellín transmisión en vivo

El artista reaccionó al éxito de la venta durante una transmisión en directo en Instagram. Allí celebró que más de 40.000 personas asistirán al show en Medellín.

Durante el en vivo conversó con el creador de contenido Westcol y otros invitados, quienes destacaron la rapidez con la que se vendieron las entradas.

Ante las preguntas de los fanáticos, el cantante explicó que no descarta abrir nuevas fechas en la ciudad si la demanda continúa.

Según comentó, su equipo analizará la posibilidad de sumar un segundo o incluso un tercer concierto, dependiendo de la logística y la respuesta del público.