En un aparente acto de intolerancia, un hombre murió luego de ser agredido con arma blanca en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

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El cuerpo de la víctima, que al parecer era una persona en condición de calle, permanece en la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses local, en calidad de Cuerpo No Identificado (CNI).

El caso se registró en la mañana de este viernes 20 de marzo, en el sector conocido como ‘La Carbonera’, en inmediaciones del mercado público.

Según la información preliminar, en primera instancia el hombre habría sostenido una discusión con una mujer, presuntamente por la deuda de la suma de 3 mil pesos. Esto desencadenó una agresión con un arma cortopunzante que dejó gravemente herido al hombre, quien tuvo que ser trasladado a un centro asistencial local.

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Tras recibirlo en el centro asistencial, los galenos en turno indicaron que este falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió y oficializaron su muerte.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía realizaron la inspección judicial y el levantamiento del cadáver.

Por su parte, la Policía del departamento indicó que adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con la captura de la presunta agresora.