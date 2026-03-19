A través de un programa inclusivo, la Secretaría de Educación Departamental avanza en el propósito de garantizar una educación pertinente, equitativa, inclusiva y de calidad para todos los estudiantes de La Guajira, especialmente aquellos con discapacidad.

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En los doce municipios no certificados de La Guajira, se ha desplegado una asistencia técnica integral dirigida a los establecimientos educativos que reportaron estudiantes con dicha característica especial.

Actualmente, 87 instituciones educativas oficiales han registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat) un total de 1.168 estudiantes que requieren atención diferencial.

Esta información es clave para fortalecer la planeación territorial, optimizar los apoyos pedagógicos y garantizar la implementación efectiva de ajustes razonables que favorezcan la permanencia, participación y logro de aprendizajes.

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El programa cuenta con un equipo interdisciplinario de 45 profesionales y apoyos pedagógicos, entre los que se destacan intérpretes de lengua de señas, modelo lingüístico y tiflólogo. Este grupo desarrolla procesos de acompañamiento pedagógico a directivos docentes, docentes y padres de familia de estudiantes con discapacidad, fortaleciendo capacidades institucionales y eliminando barreras para el aprendizaje y la participación.

Entre los puntos esenciales en la asistencia técnica en los establecimientos educativos se destaca el acompañamiento pedagógico a directivos docentes y docentes para la implementación del Decreto 1421 de 2017 y demás normatividad vigente en educación inclusiva.

El fortalecimiento en la formulación, seguimiento e implementación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (Piar); la orientación para la adecuada caracterización y registro de los estudiantes en el Simat.

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La asesoría en la consolidación y funcionamiento de los comités de apoyo a la inclusión; el acompañamiento en la actualización de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) bajo el enfoque de educación inclusiva.

Y la articulación intersectorial para la gestión de apoyos complementarios cuando las condiciones del estudiante lo requiera.

Este proceso busca consolidar una cultura institucional basada en el reconocimiento de la diversidad, el respeto por las diferencias y la garantía de trayectorias educativas exitosas.

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