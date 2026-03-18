Agentes del Gaula de la Policía Nacional, lograron la captura de un presunto integrante de la estructura criminal del ELN en el municipio de Maicao,La Guajira.

La diligencia judicial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el barrio Almirante Padilla, donde fue capturado un individuo con el alias de “Pepi”, a quien le incautaron un revólver calibre 38 milímetros con cartuchos para el mismo.

De acuerdo a labores investigativas, este cumpliría funciones dentro del ELN de inteligencia criminal relacionadas con la identificación de posibles víctimas para la comisión de delitos.

Alias Pepi registra antecedentes judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, concierto para delinquir, hurto calificado y lesiones personales.

El capturado y el arma incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Finalmente, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, destacó que, “seguimos trabajando de manera contundente para cerrarles el paso a los delincuentes y fortalecer la seguridad en La Guajira, e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de extorsión o secuestro a la línea 165 del Gaula, con absoluta reserva”.