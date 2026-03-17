En las últimas horas se registró un atentado sicarial en el que perdió la vida un hombre y tres más resultaron heridos en hechos confusos en el municipio de Maicao, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima mortal es Eddier Vanegas; mientras que su hermano Eddy resultó lesionado.

El homicidio ocurrió en el barrio Loma Fresca, en el perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en un vehículo particular marca Mazda, de color gris, por la calle 16 con carrera 21, cuando fueron interceptados por dos individuos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y disparó contra el automóvil en repetidas oportunidades.

Los sicarios pensando que habían logrado su cometido, intentaron huir con rumbo desconocido, sin embargo, sus objetivos como pudieron los persiguieron hasta la calle 2 con carrera 18 y al lograr alcanzarlos, los atropellaron, causando que se cayeran al pavimento.

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Posteriormente, los hermanos detuvieron la marcha y descendieron del vehículo, pero contaron con tan mala suerte que uno de los pistoleros accionó el arma nuevamente contra ‘Eddier’, quien quedó tendido en el suelo sin signos vitales.

En ese mismo instante, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar para controlar la situación, ante la impresión de los presentes.

Se conoció que ‘Eddy’ fue trasladado a un centro asistencial local, pero su estado de salud es desconocido.

De igual manera, los presuntos sicarios fueron ingresaros a la sala de urgencias de una clínica local, donde le fueron leídos sus derechos como capturados y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Seccional por el delito de homicidio, en calidad de autor material y coautor.

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Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística realizó la inspección judicial y actos urgentes. Finalmente, la Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigación, por parte de agentes de la Sijín y Sipol.