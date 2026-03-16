La Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Hacienda Departamental, informó que a partir del 30 de marzo de 2026 comenzará el proceso de notificación de las liquidaciones oficiales del impuesto vehicular a los contribuyentes del departamento.

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Esta medida permitirá a los propietarios de vehículos conocer el estado de sus obligaciones tributarias con el departamento y adelantar los trámites correspondientes.

Los ciudadanos podrán consultar las liquidaciones a través de la página web oficial de la Gobernación www.laguajira.gov.co, así como de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda Departamental.

La administración departamental también les recuerda que los contribuyentes que tengan alguna inconformidad con la liquidación oficial podrán presentar recurso de reconsideración dentro de los dos meses siguientes a la notificación, garantizando así el derecho a la defensa y el debido proceso.

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Desde la Gobernación de La Guajira se invita a todos los propietarios de vehículos a revisar oportunamente esta información y mantenerse al día con sus obligaciones tributarias, contribuyendo así al fortalecimiento de las finanzas del departamento y al desarrollo de proyectos que benefician a los guajiros.