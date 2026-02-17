El Centro Regional de Pronóstico y Alertas Tempranas de la Mojana, que está a cargo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana), lanzó una alerta la tarde de este lunes relacionada con las lluvias que se prevén para este martes 17 de febrero.

De acuerdo con el reporte, esas precipitaciones vienen acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos.

Ante esto recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones en las zonas afectadas por inundaciones y comunidades ribereñas.

Hay alerta naranja en el Alto San Jorge debido a la probabilidad de crecientes, y hay alerta roja en el Bajo San Jorge por los rompimientos registrados en los sectores de La Cantaleta, La Vorágine y El Totumo, los cuales han generado afectaciones en comunidades del municipio de Pueblo Nuevo.

“Se recomienda mantener especial atención en las demás comunidades ribereñas de Pueblo Nuevo y San Marcos”, además a la población la instan a mantenerse atenta a los canales oficiales como lo son el Centro Regional de Pronósticos y Alertas Tempranas de la Mojana y el Ideam, además de seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes.

