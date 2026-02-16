En desarrollo de una sesión extraordinaria del Comité de Atención a Migrantes, la Secretaría del Interior de Sucre avanzó en la coordinación interinstitucional y la construcción del plan de acción 2026 para la atención integral de la población migrante, refugiada y retornada, en consonancia con la política migratoria nacional.

Durante la jornada, las entidades que integran el comité eligieron a la Defensoría del Pueblo como Secretaria Técnica de esta instancia, fortaleciendo así los mecanismos de articulación y seguimiento a las acciones acordadas.

Entre los principales compromisos, cada entidad suministrará su oferta institucional y presentará su propuesta de atención integral, definiendo compromisos, metas y responsabilidades. De igual manera, priorizaron la eliminación de barreras de acceso a los servicios y la atención a población migrante en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres en estado de gestación.

Por su parte, la Secretaría de Salud programará jornadas pedagógicas y de atención conforme al marco normativo vigente para la atención a población migrante. Estas jornadas se realizarán en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía de Sincelejo.

La secretaria del Interior, Mileicy Barrios Chávez, sostuvo que “desde la gobernación de Sucre estrechamos lazos con todas las instituciones, procurando que los escenarios de gobernanza migratoria sean justos para toda la población migrante del departamento. Se ha incrementado la presencia de migrantes en el territorio y estamos en la obligación de garantizar sus derechos y brindar atención integral cuando se requiera”.