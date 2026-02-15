El aumento del caudal del arroyo Libertad, producto de las fuertes lluvias registradas desde la tarde del sábado 14 de febrero, ocasionó daños en la línea que alimenta de agua a varios sectores de la ciudad de Sincelejo y además una fuga en la red de distribución.

Ante esto la empresa Veolia reporta que está interrumpido el servicio de acueducto en los barrios Libertad, Puerta Roja, El Porvenir, Villa Carmen, La Palma, Quintas de La Palma, El Recreo, Villa Natalia, 7 de Agosto y El Bosque.

El personal técnico de la compañía adelanta las labores de inspección y reparación con el fin de restablecer el servicio de acueducto en el menor tiempo posible. Una vez finalizadas las actividades de reparación procederán a restablecer de forma gradual el servicio.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad, y reiteramos nuestro compromiso con la continuidad y calidad del servicio”, reportó la empresa en un comunicado.