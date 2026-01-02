El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en entrevista con Julio Sánchez Cristo en el medio W Radio, reveló que el Gobierno Nacional expedirá un decreto de desindexación de las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) del salario mínimo.

Lea más: CARF advierte que el aumento del salario mínimo presionará el déficit fiscal

“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, que está hoy atada al incremento del salario mínimo para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, expresó el ministro.

¿Habrá control de precios tras el aumento del salario mínimo?

Ante la pregunta sobre si el Gobierno impondrá controles de precios luego del incremento del salario mínimo, el ministro Sanguino no descartó esa posibilidad, pero aclaró que se están analizando todas las opciones junto con el Ministerio de Hacienda y otras entidades del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En ese contexto, Sanguino señaló que el debate económico parte de distintas doctrinas que permiten construir hipótesis diversas, incluso contradictorias. “Así que aquí estamos sobre hipótesis también”.

Asimismo, el ministro advirtió que, con el incremento del salario mínimo, el Gobierno debe observar dos asuntos fundamentales:

Un posible impacto inflacionario o presión inflacionaria.

Fenómenos especulativos que pueden surgir a partir de expectativas de mercado.

Ver más: Aumento de impuestos a licores “incentiva el contrabando en Colombia”

No obstante, destacó que la experiencia de los últimos tres años demuestra que estos riesgos han sido manejables. “Hemos incrementado el salario mínimo en un 37,6 % acumulado nominalmente, con un incremento real del 17,4 % en los ingresos de los trabajadores. Y la inflación que recibimos en un 14 % del Gobierno del presidente Duque está más o menos terminando el año 2025 en el 5,2 % y hay una inflación calculada para este año de la misma cifra, 5,2 % y 5,3 %”.

Sanguino reconoció que puede existir una presión inflacionaria que debe ser vigilada para evitar desbordamientos, así como un impacto fiscal, tema que, según dijo, se está evaluando junto al Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional.

La concertación del salario mínimo

Frente a las críticas de algunos sectores empresariales que calificaron la mesa de concertación como una “farsa”, el ministro defendió el proceso y explicó lo ocurrido en detalle.

“Instalamos la Comisión de Concertación el 1 de diciembre, escuchamos el informe de la OIT, a las centrales sindicales y a los gremios económicos que participaron en la discusión”, señaló.

Lea también: ¿Qué sube de precio en Colombia desde este 1 de enero de 2026 con el aumento del salario mínimo?

Al momento de presentar propuestas, recordó que los empresarios plantearon un incremento del 7,21 %, mientras que los trabajadores propusieron un 16 %. Posteriormente, el Ministerio adelantó sesiones bilaterales con ambas partes para explorar posibilidades de acuerdo.

“Les pregunté si estaban dispuestos a moverse de sus propuestas iniciales y ambos dijeron que sí. Sin embargo, cuando regresamos a la sesión plenaria, los trabajadores señalaron que estaban dispuestos a concertar si la discusión partía de un incremento de dos dígitos, es decir, al menos del 10 %. Los empresarios, de manera equivocada, se quedaron en el 7,21 % y no aceptaron discutir el 10%”.

Eso hizo que no hubiera acuerdo en la Comisión y que el Gobierno “quedara con las manos libres para tomar la decisión según la ley 278, que en este caso es la expedición por decreto del incremento del salario”.

Finalmente, Sanguino también hizo referencia a estudios de la OIT que señalan que un salario vital debería estar por encima de los 2.800.000 pesos, pero reconoció que no es posible alcanzar esa cifra de manera inmediata. “Hay una brecha muy grande entre el salario mínimo y el salario vital, y esa es la brecha que hemos querido acortar, cumpliendo con el artículo 53 de la Constitución”, afirmó.

No olvide leer: Estas son las nuevas tarifas de las cuotas moderadoras y copagos para 2026, confirmadas por Minsalud