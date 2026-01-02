El reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional comienza a generar preocupación entre los analistas fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) alertó que esta medida tendría efectos negativos sobre el equilibrio de las cuentas públicas y dificultaría el regreso a los límites establecidos por la Regla Fiscal en los próximos años.

Asimismo, en un comunicado emitido este 2 de enero, se lee que los “cálculos preliminares y parciales del Carf indican que el efecto el aumento en el SMMLV aumentará el déficit fiscal de 2026 en, por lo menos, COP 5,3 billones (0,3% del PIB) y COP 8 billones (0,4% del PIB) de 2027 en adelante”.

El Ejecutivo justificó el aumento como una estrategia para reducir la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el costo de vida, e incluso ha planteado un cambio de enfoque al referirse al ingreso básico como salario vital.

No obstante, el CARF advierte que la decisión llega en un momento complejo para las finanzas públicas, que ya han enfrentado tensiones severas y llevaron a la suspensión temporal de la Regla Fiscal bajo el argumento de garantizar la continuidad de los servicios del Estado.

Según el comité, el impacto del salario mínimo no se limita únicamente al pago de nómina del sector público. También se reflejaría en mayores costos por concepto de pensiones, contratos de servicios tercerizados como aseo y cafetería, y una posible reducción en las utilidades de las empresas privadas.

Este último punto resulta clave, ya que menores ganancias empresariales implicarían una caída en el recaudo del impuesto de renta. Solo por este efecto, la Nación podría dejar de recibir alrededor de 2,7 billones de pesos en 2027, según los cálculos del CARF.

Finalmente, mientras el Gobierno sostiene que el aumento salarial estimulará el crecimiento económico y fortalecerá la capacidad de consumo, el comité aclara que ese escenario positivo no fue incorporado dentro de sus proyecciones, por lo que mantiene su llamado de atención sobre los riesgos fiscales a mediano plazo.

