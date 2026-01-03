La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, también se pronunció tras los hechos registrados esta madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en Venezuela y que terminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A través de su cuenta de X la mandataria de los sucreños indicó que con lo sucedido “Venezuela tiene la gran oportunidad de recuperar la esperanza de su gente. En esta crisis no puede olvidarse que lo más importante son las personas. Millones de venezolanos que han visto afectada su vida, sus derechos, sus suelos y su dignidad”.

Anota su “disposición de acompañar, cooperar y tender la mano a nuestro país hermano. Confiamos en que este nuevo año marcará el comienzo de la recuperación de la grandeza de Venezuela, su estabilidad y el derecho de su gente a vivir en democracia y paz”.

Y finalmente sostiene que “la captura de Nicolás Maduro debe convertirse en el punto de partida para reconstruir el rumbo del país y devolverle la esperanza a Venezuela, un país que vive una crisis política, pero sobre todo humana, producto del debilitamiento de la democracia”.

