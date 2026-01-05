Un ciudadano perdió la vida y dos más resultaron heridos en un accidente de tránsito que se registró la noche del domingo 4 de enero a la altura del Viaducto en la zona norte de Cartagena.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transportes de Bolívar, la víctima fatal era quien conducía una motocicleta y las dos personas heridas son mujeres que iban como parrilleras y que presentan lesiones graves que las mantienen internadas en el Hospital Serena del Mar de la ciudad de Cartagena.

La moto TVS de placa EYF 64H que transitaba en sentido Barranquilla – Cartagena, que es contraria, colisionó con la camioneta Toyota de placas GNX 209 que se desplazaba en sentido contrario.

El violento choque le causa la muerte de inmediato al conductor de la moto y deja muy mal heridas a sus acompañantes.

La primera hipótesis que se conoce de este evento vial apunta a una imprudencia por parte del conductor de la moto que transitó en contravía por esa zona.