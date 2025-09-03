Con una protesta sobre la Troncal del Caribe, los habitantes de Nueva Venecia, uno de los tres pueblos palafitos enclavados en la Ciénaga Grande de Santa Marta, exigen solución a la crisis ambiental y humanitaria que viven producto de lo que denominan “abandono estatal”.

Sus habitantes, en su mayoría pescadores artesanales, se tomaron por varias horas la vía que de Ciénaga conduce a Barranquilla para hacer visible la problemática y exigir a los entes competentes respuestas urgentes.

La causa inmediata es la proliferación de plantas invasoras —Hydrilla verticillata y Eichhornia crassipes (taruya)— que han bloqueado los caños de acceso, dejando a la comunidad literalmente atrapada.

“Hoy no pueden salir a abastecerse de agua, tampoco alimentos, ni trasladar enfermos; los motores de las canoas se enredan en la maleza y el transporte fluvial - único medio de movilidad - ha quedado clausurado”, pregonaron.

Sostienen que las consecuencias son devastadoras y comentan que el agua - con altos niveles de contaminación - es escasa.

“Sin acceso al caño Aguas Negras la comunidad se ve forzada a consumir el preciado líquido estancado y putrefacto que rodea las viviendas”, denuncian.

Añaden que el olor fétido y el color oscuro del agua han generado enfermedades gastrointestinales y cutáneas, especialmente en niños.

La pesca

Los pescadores de Nueva Venecia manifiestan que las redes que arrojan a la Ciénaga para obtener el sustento a través de la captura de peces, salen llenas de malezas.

Y es que las especies grandes de peces desaparecen por falta de oxígeno.

Comentan que antes, un pescador podía llevar a su casa $50.000 o $70.000 diarios; hoy apenas $10.000 o $20.000... “El hambre se ha instalado en los hogares”, precisan.

Crisis sanitaria

El estancamiento del agua ha multiplicado los mosquitos y ya hay casos de dengue y paludismo.

El puesto de salud carece incluso de vendas o medicamentos básicos, lo que equivale a una negación material del derecho a la salubridad.

Además, el pueblo no puede recibir víveres ni evacuar enfermos. La comunidad está atrapada, en condiciones indignas y de riesgo permanente.

Tutela

Frente a esta situación, Andrés Felipe Gil Lozano, con el apoyo de los pobladores y su equipo de trabajo, radicó una acción de tutela en calidad de agente oficioso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Nueva Venecia, para exigir la protección de los derechos fundamentales al agua potable, la salud, la vida digna, el mínimo vital, la alimentación y la movilidad.

Un juez admitió la acción y ordenó medidas cautelares para garantizar el suministro de agua potable y la adopción de acciones urgentes. Sin embargo, a pesar de la decisión judicial, las entidades accionadas siguen sin hacer presencia efectiva en el territorio ni resolver la problemática.

Mientras tanto, la maleza avanza y las condiciones de vida de la comunidad se deterioran cada día más.

Las peticiones

El pliego de peticiones del paro incluye, entre otras exigencias: suministro inmediato de agua potable, instalación de tanques y plantas móviles, brigadas médicas, un corredor humanitario navegable y la declaratoria de calamidad pública. Además, la conformación de un comité de seguimiento con participación comunitaria para garantizar el cumplimiento de lo acordado.

La comunidad insiste en que esta protesta no busca confrontación, sino garantizar la vida y dignidad de sus niños, niñas y adolescentes.

“Estamos rodeados de agua, pero muriendo de sed y hambre. No pedimos lujos, pedimos sobrevivir”, señalan sus líderes.