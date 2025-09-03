En ocasión al partido de fútbol entre Colombia y Bolivia que se disputará este jueves, las autoridades de la fuerza pública de Valledupar, por instrucciones de la Alcaldía Municipal, han dispuesto un plan estratégico de seguridad para antes, durante y después del encuentro deportivo que tendrá lugar en Barranquilla, este jueves 4 de septiembre, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

De esta manera, más de 100 uniformados harán parte del plan operativo en todos los rincones de la capital del Cesar, en donde haya mayor afluencia de público para permitir un disfrute sano de la fiesta futbolera.

En esta labor institucional, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán Santos, explicó el alcance de las medidas, teniendo en cuenta lo trascendental de partido entre ‘cafeteros’ y bolivianos, a partir de las 6:30 de la tarde, que definirá la clasificación de Colombia al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

“Serán más de 100 unidades de la Policía Nacional que estarán en las calles brindando seguridad durante este encuentro deportivo. Estaremos con nuestro Grupo de Operaciones Especiales, GOES, en las zonas de mayor influencia para evitar hechos de intolerancia. No permitiremos caravanas, las cuales ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y alteran la movilidad en las vías”, advirtió el oficial.

Durán Santos anunció la implementación de controles de registro a personas que permitan garantizar el orden público en la ciudad, además de hacer un llamado a la tolerancia y el respeto para que el disfrute de una fiesta futbolera se desarrolle en completa calma.