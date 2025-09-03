En Barranquilla ya se empieza a pensar en un sistema de transporte tipo metro como lo tienen las grandes ciudades del mundo.

El alcalde Alejandro Char confirmó que tras la llegada del primer vagón para el metro de la ciudad de Bogotá, en la capital del Atlántico también se está manejando una idea parecida para los próximos años.

“Queremos que las familias pasen más tiempo juntas y por eso necesitan llegar a la casa temprano, estamos trabajando para un sistema masivo mucho mejor en la ciudad pero también en diseñar un metro, todavía no tenemos fecha exacta, pero vamos para allá”, comentó a EL HERALDO.

El alcalde también confirmó cómo sería el Metro dentro de la ciudad.

“Nosotros estamos pensando empezar a diseñar una línea en la calle 30 y otra línea en la circunvalar, pero bueno, estamos apenas empezando en esto, son unas ideas que tenemos iniciales”, agregó.

Por otro lado, Char fue optimista y mencionó que: “Barranquilla sigue creciendo y lo seguirá haciendo para su gente”.