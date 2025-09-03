Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, los dos procesados por la masacre de Chimá, en Córdoba, en la que perdieron la vida tres ciudadanos, fueron imputados por un nuevo delito.

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación los señaló como presuntos responsables del delito de abigeato agravado por la presunta apropiación ilegal de reses que eran de propiedad del empresario y ganadero Esteban Rafael Urueta González, y de las que estos habrían dispuesto sin su autorización para la venta en varias poblaciones de Córdoba.

Las reses, unas 700, fueron entregadas a Petro Almanza para su administración dado el alto grado de amistad con Urueta González, y este se habría aliado con Soto Garcés, que era comprador y vendedor de ganado, para disponer de ellas.

Ninguno de los procesados aceptó cargos por el nuevo delito, por lo que el caso se va a juicio y la audiencia preparatoria ya fue fijada para el 4 de noviembre a partir de las 9:00 de la mañana ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería.

Este caso se suma al de la masacre de Chimá que es por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, porte y fabricación ilegal de armas de fuego y destrucción y/o ocultamiento de elementos probatorios cuyas víctimas son Esteban Rafael Urueta González, Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado.