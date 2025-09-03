Desde la Alcaldía de Valledupar reportaron que en lo corrido de este 2025 los índices de criminalidad han disminuido en comparación con años anteriores.

De acuerdo con los datos entregados por el alcalde Ernesto Orozco, el mes pasado se registraron dos homicidios en la capital del Cesar, una cifra que en los últimos años se presentó solamente en septiembre de 2016, octubre de 2017 y noviembre de 2020.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán Santos, manifestó que el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Ejército y la Fiscalía ha dado resultados importantes en materia de indicadores de seguridad.

“Este nuevo resultado cobra mayor relevancia si consideramos que, a diferencia del 2020, año marcado por restricciones de movilidad debido al covid-19, hoy la ciudad está completamente activa en su dinámica económica, social y cultural”, explicó Durán Santos.

Agregó que “no se trata de un triunfalismo, es el reflejo de un trabajo articulado, preventivo y operativo entre la Administración Municipal, la Fuerza Pública, las autoridades judiciales y la comunidad. Este resultado es un testimonio del compromiso de su gobierno con la seguridad ciudadana y la vida”.

Este indicador también se refleja en la disminución del 14 % de delitos como homicidios en lo corrido de este año (69 (2025) vs. 80 (2024)); mientras que en los delitos de impacto en -16 %, allí se ubican hurto a comercio (-52 %), residencias (-32 %), automotores (-47 %), motocicletas (-35 %), a celulares (-17 %) y abigeato (- 6%).

De igual manera, las autoridades realizaron 76 allanamientos en lo corrido del 2025, así como la captura de 868 personas, de las cuales 695 fueron en flagrancia y 173 por orden judicial.