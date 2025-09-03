En un lugar montañoso de Convención, Norte de Santander, fue liberado el joven Jhonatan Santiago Urrea, de 16 años, quien había sido secuestrado el pasado 20 de agosto, en zona rural del municipio de Río de Oro, departamento del Cesar.

La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, luego de tener comunicación con el comandante de la Policía Nacional, en este departamento, coronel William Morales, como también con el secretario de Gobierno de Ocaña, Freddy Arenga.

En este sentido, las autoridades confirmaron que el menor de edad se encuentra junto con sus familiares y está en buen estado de salud.

Asimismo determinaron que el secuestro fue realizado por sujetos pertenecientes al ELN, que opera en el sur del Cesar y en la región del Catatumbo perteneciente a Norte de Santander.

Es de recordar que el día de los hechos, el menor de edad se desplazaba solo a bordo de una motocicleta, camino a la finca donde reside junto con sus padres en una vereda de Río de Oro, luego de salir de clases en el Colegio Francisco de Ocaña. En el trayecto fue interceptado por un sujeto que se movilizaba en un automóvil y lo hizo descender del vehículo y obligarlo a subirse en el carro.

Posteriormente tanto la motocicleta como el automóvil fueron encontraron abandonados, en el caso de este último, estaba completamente incinerado.

Al conocerse los hechos, las autoridades departamentales y de la fuerza pública determinaron ofrecer hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que condujera a dar con el paradero del menor de edad.

De igual forma, Eduardo Esquivel indicó que siguen las acciones operativas para encontrar y rescatar a los otros secuestrados en el departamento como es el caso del adulto mayor ganadero, Adalberto Osorio Mantilla, de 86 años, y a la expersonera de Tamalameque, Yenni Salazar Zabaleta.