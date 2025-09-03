En una operación desarrollada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía, fueron hallados y asegurados una granada de fragmentación y un arma de fuego calibre 38 con munición, que presuntamente pertenecían a un grupo armado ilegal, en el municipio de Dibulla, La Guajira.

Leer más: Alcalde Char resalta que Barranquilla podría tener Metro propio: “Pensamos en diseñar una línea en la 30 y la otra en la Circunvalar”

El procedimiento se realizó tras recibir información de un ciudadano, quien alertó sobre la presencia sospechosa de dos hombres realizando excavaciones en un camino rural cercano al centro de acopio de residuos sólidos de la cabecera municipal.

Siguiendo la información suministrada, las unidades policiales llegaron al lugar, donde confirmaron el hallazgo de los elementos bélicos enterrados a 30 centímetros de profundidad, que pertenecerían a ‘Los Pachenca’.

Gracias a la experticia de los uniformados en explosivos y la articulación inmediata con la Fiscalía General de la Nación, se logró asegurar este material, evitando que fuera utilizado para atentar contra la vida de los habitantes y la Fuerza Pública.

Ver también: “Apenas Junior quede campeón este año vamos a cerrar el estadio y comenzar las obras de ampliación”: alcalde Char

Finalmente, el coronel Diego Édison Montaña Gómez, comandante de la Policía de La Guajira, resaltó que “este hallazgo es resultado de la confianza que tienen los guajiros en su Policía. Seguiremos trabajando incansablemente con la comunidad para garantizar la seguridad y tranquilidad en todos los rincones del departamento”.

Finalmente, la Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123, contribuyendo así a fortalecer la seguridad en el territorio guajiro.

Le sugerimos: Adolfo Maury le dedica su designación a su hijo desaparecido