Uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incautaron un millonario cargamento de cigarrillos de procedencia extranjera, en zona rural del municipio de Dibulla, La Guajira.

Durante el procedimiento fue capturado un hombre señalado de favorecer el contrabando.

Según la entidad policial, los uniformados interceptaron un vehículo tipo buseta que intentó huir desde Migueo y fue alcanzado en el corregimiento de Puente Bomba. Al inspeccionar el automotor, encontraron una gran cantidad de cigarrillos que no contaban con documentos que acreditaran su legalidad.

El conductor de 31 años, fue informado de sus derechos y puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando.

La mercancía incautada fue asegurada y trasladada a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera, totalizando más de 25.000 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas, con un valor comercial de 385 millones de pesos.