En el municipio de Becerril, Cesar, 100 familiares rurales que se dedican a la cosecha y comercialización de mango tommy y plátano hartón, como parte de un proyecto productivo que hace parte del OCAD-PAZ, recibieron insumos para las cosechas que están en proceso de inicio.

En este sentido, el alcalde municipal Fabián Martínez, entregó para que sean sembradas en dos hectáreas de terreno, 200 plántulas de mango, 586 plantas de plátano hartón, insumos, herramientas y un sistema de riego; elementos que permitirán a los productores mejorar sus cultivos, fortalecer sus unidades y contribuir a la seguridad alimentaria del municipio.

Alcaldía de Becerril/Cortesía

Durante la entrega, el mandatario estuvo acompañado por la gestora social, Carmela García Romero, con quien destacó la importancia de respaldar a las comunidades rurales a través de iniciativas que impulsan la economía campesina y mejoran la calidad de vida de quienes trabajan día a día el campo.

“Con este proyecto estamos reafirmando nuestro compromiso con el campo. Les estamos cumpliendo a las familias rurales con hechos, entregando insumos y herramientas que les permitirán mejorar sus cultivos y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Y esto apenas comienza, porque después de estas iniciativas vendrán proyectos que abrirán la puerta para que los beneficiarios puedan conformar sus propias empresas y comercializar sus productos”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, Iván Cotes, contratista del proyecto refirió, “Esta entrega contempla una serie de insumos que fortalecerán la productividad de cada uno de los beneficiados, y será la base para que más adelante puedan seguir creciendo”.