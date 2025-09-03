Un nuevo coronavirus en murciélagos de la especie Phyllostomus hastatus, omnívoro, el primero de ese tipo que se detecta en el mundo, pero no ataca letalmente como el SARS-CoV-2, que desató la pandemia reciente, fue descubierto por una bióloga de la Universidad de Córdoba.

Se trata de Caty Martínez Bravo, docente de este mismo programa en la alma máter, y quien hizo el descubrimiento en el marco de la investigación de su tesis doctoral.

Universidad de Córdoba/Cortesía

En la investigación, Martínez y el equipo de científicos que la acompañó, capturó murciélagos de esa familia Phyllostomidae en 11 municipios del departamento de Córdoba, con el resultado de presencia del coronavirus en 10 de ellos, con excepción Tierralta, debido a su alta biodiversidad y las áreas naturales conservadas en esa ecorregión.

“El SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los Betacoronavirus que se distribuyen principalmente en el viejo mundo, para nuestro caso no encontramos ese tipo sino el Alphacoronavirus, que pueden causar un resfriado común y en animales de producción algunos tipos de diarrea; pero no necesariamente tiene una incidencia grave en términos de salud pública”, explica la profesara unicordobesa, próxima a graduarse de su doctorado en Microbiología y Salud Tropical.

Universidad de Córdoba/Cortesía

En el trabajo de grado, titulado ‘Vigilancia de Coronavirus en Murciélagos del Departamento Córdoba – Colombia”, la catedrática Caty Martínez Bravo logró la detección de Alphacoronavirus en 57 murciélagos en los municipios objeto del estudio, que son Moñitos, San Antero, Lorica, Sahagún, Planeta Rica, Montería, Cereté, Ayapel, Montelíbano y Chimá.

El hallazgo de la docente unicordobesa recibe como nombre Alphacoronavirus/P.hastatus, cuyas secuencias fueron registradas en la base de datos mundial, disponible para cualquier seguimiento epidemiológico a escala internacional. Adicionalmente, luego de la secuencia, realizaron análisis con programas de inteligencia artificial y de reconocimientos proteínicos, para determinar si tiene la posibilidad de unirse a un receptor celular y el resultado es que puede encontrarse con receptores que poseen cerdos y humanos.

“Es importante que consideremos que el encuentro humano – animal requiere medidas de precaución… Es posible que necesitamos estudiar a profundidad cuáles son las virosis circulantes; nuestro sistema nacional de salud hace unos muestreos aleatorios en las poblaciones humanas que normalmente consideran como gripas estacionales, pero habría que establecer si son causadas por pneumovirus, coronavirus o influenza virus”, puntualiza la investigadora, magíster en Bosques y Conservación Ambiental.