La lista es larga y siguen en aumento el número de hallazgos de personas sin vida en el área rural de Riohacha, La Guajira.

En esta oportunidad, el cuerpo de un hombre con heridas de arma de fuego y amordazado fue encontrado en la mañana de este jueves 03 de septiembre, a pocos metros de la Troncal del Caribe, en la vía que de la capital de La Guajira conduce a Santa Marta, Magdalena, en jurisdicción del corregimiento de Camarones.

Según la información preliminar, residentes del sector dieron aviso a las autoridades de Policía, quienes minutos después se acercaron al lugar para acordonar la escena e iniciar los actos urgentes.

Posteriormente, una avanzada de la Policía Judicial abrió las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y trasladó el cuerpo a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses local.

Se conoció que residentes del sector escucharon detonaciones en la noche anterior, por lo que se presume que el crimen se habría perpetrado en el sitio.

Finalmente, las autoridades no se han pronunciado al respecto, si esta seguidilla de homicidios bajo la misma modalidad tendrían relación alguna.