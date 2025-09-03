Ante las múltiples denuncias ciudadanas sobre botaderos de basuras, desechos y escombros sin control en diferentes puntos de la ciudad, la Alcaldía de Valledupar implementó brigadas para combatir y erradicar dichas prácticas.

A través de una estrategia conjunta entre la Administración Municipal con las secretarías de Gobierno, Seguridad, Tránsito y General, acompañados por Aseo del Norte y la Policía Nacional y Ambiental, realizaron un primer recorrido que dejó como resultado la detención de tres motocarros sorprendidos en flagrancia cuando intentaban arrojar escombros de manera ilegal, así como la imposición de cinco comparendos por parte de las autoridades de Tránsito y dos por la Policía Ambiental.

Alcaldía de Valledupar

“Seguiremos con pedagogía, como lo hemos estado haciendo desde la llegada del gobierno, dispusimos unos puntos transitorios, pero es la hora de sancionar a quienes insistan en enmugrar la ciudad y trabajaremos sin descanso para devolverle a la ciudadanía espacios limpios y seguros”, afirmó secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez.

Sectores como salida al corregimiento de Azúcar Buena – La Mesa, la carrera 38, Pabellón del Pescado, cerro de DPA y Brisas de la Popa, fueron supervisados en la jornada donde participaron más de 50 hombres y mujeres, quienes avanzan en la recuperación de zonas verdes y públicas afectadas históricamente por la falta de cultura ciudadana de algunos habitantes y conductores de vehículos de tracción animal en la capital del Cesar.

La empresa Aseo del Norte indicó que, en lo corrido de 2025, sus operarios han recogido 4.830,79 toneladas de basura en 48 puntos críticos identificados en la zona urbana y recordó que el único espacio autorizado para la disposición transitoria de escombros es el lote en las antiguas lagunas de El Tarullal, ubicado en la prolongación de la carrera cuarta, sector de suroriente de la ciudad.

