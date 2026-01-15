En un llamado de urgencia para evitar la manipulación indebida de redes de acueducto, la empresa Aqualia hizo un un llamado urgente a la comunidad de los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén ante los posibles riesgos que representa esta práctica para la calidad del servicio.

En ese sentido, la compañía advirtió que: “las conexiones irregulares, realizadas sin criterios técnicos ni autorización, generan fugas, deterioran las tuberías y facilitan el ingreso de aguas lluvias, sedimentos y otros agentes contaminantes a la red de distribución, lo que impacta directamente el proceso de potabilización”.

De igual manera, fue enfática en que “el sistema de acueducto opera bajo estrictos estándares técnicos y sanitarios, por lo que cualquier intervención no autorizada altera su funcionamiento, provoca pérdidas de presión y puede hacer que el agua ya tratada se contamine antes de llegar a los hogares, afectando a miles de usuarios que dependen de un servicio seguro y continuo”.

Sumado a esto, la gerente de Aqualia en Costa Norte, Claudia Bahamón, explicó que “las redes de acueducto están diseñadas para operar como un sistema cerrado y controlado. Cuando se realizan intervenciones no autorizadas, se generan puntos vulnerables que ponen en riesgo la calidad del agua y la estabilidad del servicio para toda la comunidad”.

Ante esta situación, la compañía reiteró el llamado a los usuarios para que adelanten cualquier trámite de conexión o instalación de manera formal, a través de sus canales de atención, garantizando así el cumplimiento de la normativa y la protección del recurso hídrico.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la prestación de un servicio de calidad y recordó que el cuidado del sistema de acueducto es una responsabilidad compartida entre la empresa y la comunidad.