Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La capital sucreña tuvo la noche del viernes 16 de enero uno de los espectáculos culturales de mayor nivel con el tradicional Desfile de Comparsas.

El evento, que hace parte de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús, contó con la participación de más de 6 mil bailadores en concurso que integraron al menos 100 comparsas en concurso en sus tres categorías: fandango tradicional, fandango fantasía y otros ritmos.

Creatividad, música y tradición se toman este sábado las calles de Sincelejo

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

Además de las participantes no solo de Sincelejo y otros municipios del departamento de Sucre sino también de Cali, Tolima, Chocó, Barranquilla y Cartagena, entre otras ciudades, que deleitaron con sus muestras culturales a los miles de ciudadanos tanto de esta tierra como visitantes que se apostaron desde las primeras horas de la tarde del viernes y hasta casi el amanecer de este sábado 17 de enero en las orillas de las principales avenidas de la ciudad.

El alcalde Yahir Acuña Cardales y su esposa, la gestora Sofía Méndez, también bailaron con una comparsa que integraron los empleados de la alcaldía de Sincelejo.

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

También lo hicieron funcionarios de la alcaldía y demás entes públicos del municipio de San Onofre, así como las candidatas del Reinado Popular del 20 de Enero y las reinas Infantil y Central de las festividades, María Juliana Martínez y Gaby González.

Se está a la espera de que la organización de las Festividades dé a conocer los nombres de las comparsas ganadoras.

