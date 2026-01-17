La capital sucreña tuvo la noche del viernes 16 de enero uno de los espectáculos culturales de mayor nivel con el tradicional Desfile de Comparsas.

Leer más: Enviaron a prisión a nueve hombres implicados en un millonario asalto a una carnicería en Sincelejo

El evento, que hace parte de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús, contó con la participación de más de 6 mil bailadores en concurso que integraron al menos 100 comparsas en concurso en sus tres categorías: fandango tradicional, fandango fantasía y otros ritmos.

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

Además de las participantes no solo de Sincelejo y otros municipios del departamento de Sucre sino también de Cali, Tolima, Chocó, Barranquilla y Cartagena, entre otras ciudades, que deleitaron con sus muestras culturales a los miles de ciudadanos tanto de esta tierra como visitantes que se apostaron desde las primeras horas de la tarde del viernes y hasta casi el amanecer de este sábado 17 de enero en las orillas de las principales avenidas de la ciudad.

Lea acá: Gobernador de La Guajira en desacuerdo por las medidas fiscales planteadas en la emergencia económica

El alcalde Yahir Acuña Cardales y su esposa, la gestora Sofía Méndez, también bailaron con una comparsa que integraron los empleados de la alcaldía de Sincelejo.

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

También lo hicieron funcionarios de la alcaldía y demás entes públicos del municipio de San Onofre, así como las candidatas del Reinado Popular del 20 de Enero y las reinas Infantil y Central de las festividades, María Juliana Martínez y Gaby González.

Lea también: Las corralejas de Sincelejo 2026 sí se realizarán

Se está a la espera de que la organización de las Festividades dé a conocer los nombres de las comparsas ganadoras.

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

alcaldía de Sincelejo/Cortesía