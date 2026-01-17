Este sábado 17 de enero la ciudad de Sincelejo vive uno de los eventos más esperados de las Festividades del 20 de Enero 2026: el Desfile de Carrozas.

Los organizadores del magno evento prometen que será una muestra de creatividad, talento, orgullo cultural y muchas sorpresas.

El desfile será acompañado por la Señorita Colombia, la vallecaucana María Antonia ‘Tutú’ Mosquera, además de la reina del Carnaval de la 44 de Barranquilla, Sharon Hurtado, y el Rey Momo Luis Mauricio Arango.

También estarán las carrozas de las candidatas de los barrios en el Reinado de las Fiestas del 20 de Enero 2026 y de las reinas Infantil y Central.

Además habrá carrozas de distintos lugares del país, carros antiguos y artistas nacionales que pondrán a bailar a todos en estas fiestas.

Róger Padilla Paternina, coordinador general de las Festividades del 20 de Enero 2026, informó que viene una carroza de Pasto.

El esperado desfile partirá a las 3:00 de esta tarde de la Troncal de Occidente, en las afueras del Club Sincelejo, gira en la sede de la Cruz Roja para tomar la prolongación de la Avenida La Paz, luego toma la Avenida Ocala y empalma con la Luis Carlos Galán hasta llegar al Monumento de Las Vacas donde gira hacia la Avenida Alfonso López y termina en la entrada hacia La Narciza.

Habrá cuatro puntos de hidratación en la salida del desfile, la Cruz Roja, Jamar y el Monumento de Las Vacas.

