En el marco del plan integral de seguridad dispuesto para las tradicionales Festividades del 20 de enero, la Policía Nacional continúa fortaleciendo sus capacidades operativas con la llegada de importantes refuerzos de personal especializado al departamento.

Dentro de este dispositivo que tiene por objeto proteger la vida, garantizar la convivencia y preservar la tranquilidad ciudadana durante estas festividades se destaca la incorporación de un fuerte componente del Comando Especial Antiextorsión (Ceax), unidad élite que refuerza las acciones de prevención y control para contrarrestar la extorsión, brindando acompañamiento permanente a comerciantes, empresarios y ciudadanía en general.

De igual manera está el apoyo exclusivo de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, encargado de garantizar el control del orden público y la mediación preventiva en eventos de alta afluencia de público, priorizando el diálogo, el respeto por los derechos humanos y la convivencia pacífica.

Así mismo, el apoyo especial de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez con 280 policías que se encuentran culminando su proceso de formación. Este grupo está integrado por 111 mujeres y 179 hombres que están desplegados en las calles, apoyando labores de prevención, vigilancia, control y acompañamiento a las actividades culturales y recreativas propias de estas celebraciones.

La Policía de Sucre indica que estos refuerzos permiten intensificar los patrullajes urbanos y rurales, fortalecer la presencia institucional en zonas comerciales, turísticas y escenarios de gran concentración de público, así como garantizar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

