Un nuevo hecho violento se registró en la tarde de este viernes 16 de enero en el barrio La Arboleda, del municipio de Soledad (Atlántico), donde una persona murió tras un ataque sicarial.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el caso ocurrió a las 5:20 p. m. en la carrera 30 con calle 39, sector por donde se desplazaba el hoy occiso a bordo de un motocarro.

La institución policial indicó que la víctima tenía 17 años, se dedicaba a conducir el vehículo en el que sufrió el atentado y no presentaba anotaciones judiciales, por lo que ahora avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del caso.

“Estos hechos se presentan momentos que la víctima se desplazaba en el interior de un motocarro por la dirección antes mencionada, cuando es interceptado por dos sujetos abordo de una motocicleta quienes desenfundan armas de fuego y dispararon en contra de la humanidad de la víctima. De inmediato, la víctima es auxiliada por moradores del sector, quienes lo trasladan hasta el hospital Universidad del Norte, momentos después los galenos en turno manifestaron el deceso de la víctima”, dice el reporte judicial.

La hipótesis de las autoridades

Entre las hipótesis que manejan las autoridades, tiene que los hechos obedecerían a una amenaza que tuvo el menor unos días antes.

“Según lo manifestado por su pareja sentimental, la víctima días anteriores le había manifestado que por ciertos lugares de Soledad no podría pasar”, agrega la información de la Policía Metropolitana de Barranquilla.