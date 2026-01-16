Personas llegaron desde las 4:00 de la mañana e incluso desde las 6:00 de la tarde del día anterior, con la expectativa de conseguir una de las 11.000 entradas habilitadas para el público. La fila se extendió varias cuadras antes del inicio de la jornada de entrega, programada para las 9:00 a. m., por orden de llegada y con un máximo de dos boletas por persona, presentando la cédula de ciudadanía.

Lea más: Alcaldía de Barranquilla entregará 11 mil entradas gratuitas para la Lectura del Bando

Raúl González, uno de los primeros en la fila, contó que llegó desde las 4:00 a. m. y que el movimiento fue intenso desde temprano. “Cuando llegué, la fila ya estaba larga. El año pasado a esta hora ya se habían acabado las boletas, pero todavía tenemos fe”, expresó.

Jeisson Gutierrez

Antonio Verdone relató una experiencia similar. “Llegué como a las cuatro de la mañana y la fila ya iba por la 44. Uno viene con la esperanza de conseguir su boleta y no perderse este evento”, señaló.

También estuvo Steven Robles, quien aseguró que llegó desde las 6:00 de la tarde del jueves y pasó la noche en el lugar. “Es la primera vez que hago esto para entrar a la Lectura del Bando. La expectativa es muy alta por la reina Michelle y por todo lo que se viene para el Carnaval”, manifestó.

Jeisson Gutierrez

Ver más: Carnaval de Barranquilla refuerza su sello sostenible con plan de aprovechamiento de residuos con 230 recicladores

Durante la jornada, Juan José Jaramillo, director del Carnaval, destacó que el evento es el resultado de varios meses de trabajo articulado.

“Esto no es de un día para otro. Es el resultado de más de cinco meses de trabajo. Nuestra reina Michelle ha venido ensayando un gran espectáculo con más de 700 bailarines en escena, un equipo interdisciplinario y grandes invitados. Todo esto es posible gracias al trabajo conjunto con el Distrito, la Policía y todas las dependencias que están listas para que la noche salga como esperamos”, afirmó.

Lea también: Implementan plan piloto para evitar colados e invasiones al carril solo bus de Transmetro

Desde el Distrito se informó que el operativo de seguridad y logística ha sido planificado con antelación. Según indicaron, el evento contará con tres anillos de seguridad, 600 policías y la articulación entre Policía, Ejército y las distintas secretarías distritales. Además, se anunciaron cierres viales escalonados desde la noche previa y la instalación de un Puesto de Mando Unificado para garantizar el orden durante el ingreso y desarrollo del evento.

Jeisson Gutierrez

Las autoridades reiteraron que el acceso será controlado desde los primeros anillos de seguridad y que los asistentes deberán portar la boleta en todo momento. El objetivo, señalaron, es garantizar un espectáculo seguro y organizado para propios y visitantes que asistirán a la Lectura del Bando, prevista para este fin de semana en el estadio Romelio Martínez.