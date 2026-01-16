Con sorpresa, centenares de usuarios se han preguntado en los últimos días sobre la instalación de una serie de rejas en las proximidades de la estación de Transmetro Joaquín Barrios Polo, en la jurisdicción del municipio de Soledad.

Las rejas de varios niveles, amarillas, son llamativas y algunos, incluso, han dicho que son poco estéticas. Pero no se trata de una labor de embellecimiento, sino de una estrategia de seguridad para atacar dos de las principales problemáticas del sistema masivo: las constantes invasiones al carril exclusivo de los buses padrones y la gran cantidad de personas que no pagan su pasaje y se cuelan en las estaciones del sistema.

Liliana Rosales, gerente de Transmetro, explicó a EL HERALDO que “el enrejado corresponde a una medida de seguridad y promoción del orden, orientada a proteger a los ciudadanos, salvaguardar la infraestructura del sistema y preservar la correcta operación del carril exclusivo”.

La funcionaria destacó que su implementación busca “reducir accesos indebidos al carril solo bus, fortalecer el respeto por el pago del pasaje y mejorar la percepción de seguridad, especialmente en zonas de alta afluencia como la Estación Joaquín Barrios Polo, donde durante eventos masivos en el estadio Metropolitano se incrementa de manera significativa el flujo peatonal y vehicular”.

Fase piloto

Rosales también señaló que, una vez finalizada la instalación, se realizará un seguimiento de los resultados. Además, se apoyarán con cámaras de vigilancia y, con base en lo observado, las adecuaciones seguirán en el resto de la troncal Murillo.

“De manera complementaria, Transmetro avanza en una inversión tecnológica de alcance sistémico, que contempla la instalación de cámaras de seguridad con analítica y conteo de personas, sistemas de perifoneo y monitoreo permanente desde el Centro de Control en todas las estaciones del sistema, con el objetivo de fortalecer el control operacional, mejorar la experiencia del usuario y reducir prácticas asociadas a la evasión. Con base en los resultados del piloto, se evaluará la posible implementación del enrejado en otras estaciones”, detalló.

La gerente de Transmetro fue enfática al decir que “el enrejado contribuye a ordenar los flujos peatonales en entornos de alta congestión, promover la cultura ciudadana y el pago del pasaje como un acto de corresponsabilidad, lo que conlleva a fortalecer una operación más segura, eficiente y confiable”.

Serie de inversiones

Rosales agregó, además, que el enrejado hace parte de un proceso de modernización de las estaciones, que, junto a la renovación total de la flota, apunta a una mejoría importante para los usuarios, que ya tuvieron que someterse al cambio de tarjetas.

“Las obras de modernización tienen una inversión aproximada de $3.700 millones para la intervención de las estaciones Joaquín Barrios Polo, Buenos Aires, La 14, La 21 y Atlántico. Estas obras tienen como objetivo dejar completamente modernizada la troncal Murillo y se proyecta su culminación para finales de febrero de 2026, en el marco del plan de renovación del sistema”.

Dentro de ese proceso, también se apuntará al Portal de Soledad: “Se destaca una inversión cercana a $1.300 millones en la adecuación del acceso único en el Portal de Soledad, que permitirá un mayor control en el ingreso, la reducción de accesos no autorizados y una mejor fluidez operacional”.

El compromiso de esas adecuaciones incluye la integración de un centro de control modernizado, sistemas de perifoneo y accesos con enfoque de accesibilidad universal, para un ingreso más autónomo y seguro para personas en condición de discapacidad.